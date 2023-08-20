Трихолог назвала два важных вещества для здоровья волос

Трихолог Баранова назвала два важных вещества для здоровья волос
Для здоровья волос и организма в целом необходим один микроэлемент. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщила трихолог Елена Баранова.
По словам эксперта, сера играет важную роль в здоровье волос. При этом исправлять недостаток микроэлемента стоит с помощью врача.
— Таурин поможет восполнить дефицит серы в организме. Он полезен для кишечника и поддерживает здоровое пищеварение, а самое главное — влияет на правильное усвоение жиров, что положительно влияет на кожу головы и волосы. Больше всего таурина содержится в темном мясо индейки и цыпленка, сыром тунце, — сказала Баранова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».
Белок — один из трех макроэлементов, наряду с углеводами и жирами, которые входят в состав пищи и жизненно важны для здоровья. Какие признаки говорят о его нехватке, рассказал специалист по тренировкам и питанию Дэвид Винер.
Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина пояснила, чем опасен дефицит белка в организме. По ее словам, недостаток белка снижает иммунитет и нарушает баланс жидкости, что может привести к отекам.