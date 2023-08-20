Трихолог назвала два важных вещества для здоровья волос

— Таурин поможет восполнить дефицит серы в организме. Он полезен для кишечника и поддерживает здоровое пищеварение, а самое главное — влияет на правильное усвоение жиров, что положительно влияет на кожу головы и волосы. Больше всего таурина содержится в темном мясо индейки и цыпленка, сыром тунце, — сказала Баранова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».