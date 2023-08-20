Девушка впервые нарастила ресницы и попала в больницу

Пользовательница сети Джем (фамилия неизвестна) с никнеймом gembethan впервые нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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Девушка рассказала, что решилась на данное преображение за день до вылета на Ибицу, где собиралась отдохнуть. При этом утром после процедуры она проснулась с покрасневшими глазами, но не придала этому значения.

Однако после прибытия на остров ситуация ухудшилась. Так, у юзерши, которая попыталась самостоятельно удалить приклеенные ресницы, возник сильный отек и расширились и налились кровью сосуды в склерах. «Я сейчас расплачусь. Я заплатила столько денег [за поездку] на Ибицу и не могу выйти из дома», — заявила автор видео.

Впоследствии девушке пришлось обратиться за медицинской помощью, заплатив 200 евро (примерно 20 тысяч рублей). Ей сделали укол и назначили принимать стероидные препараты от аллергии в течение недели.