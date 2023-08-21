Не только пенки: какие бывают средства для очищения и чем отличаются

Очищающие пенки стабильно держат первенство среди средств для очищения. Однако есть много других способов очистить кожу легко, быстро и эффективно.

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Очищающий бальзам с Гиалуроновой Кислотой Hyaluronic Cleansing Balm и Очищающая ферментная пудра Enzyme&Vitamin C Cleanser от Babor

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Эти два средства уже давно стали «звездами» линии Очищения бренда Babor. Когда-то именно учёный-биохимик Михаэль Бабор разработал первое и легендарное средство для очищения кожи на натуральной растительной основе — гидрофильное масло HY-ÖL. А позже культовое масло послужило вдохновением для созданием и бальзама. Инновационное очищение с anti-age эффектом содержит высококачественные масла, которые без остатка удаляют водо- и жирорастворимые загрязнения.

Очищающая ферментная пудра — еще один бестселлер марки. Ее рекомендовано использовать для очищения 1—2 раза в неделю. За счет кератолитического воздействия ферментов пудра удаляет ороговевшие клетки, загрязнения и кожное сало. Витамин С восстанавливает здоровое сияние.

Кстати, до конца августа при покупке Очищающего бальзама миниатюра легендарной Энзимной пудры идёт в подарок.

Очищающая щеточка LUNA 4 от FOREO

Этим летом beauty-tech лидеру FOREO исполнилось 10 лет. В далеком уже 2013 году Филип Седич — основатель бренда — представил первую щеточку для очищения, которая совершила настоящую революцию в индустрии, изменив бьюти-привычки людей со всего мира. Эргономичный шведский дизайн, антибактериальный силикон, передовые технологии сделали первый гаджет FOREO LUNA маст-хэвом для очищения лица.

LUNA 4 — новая версия бестселлера — обеспечивает еще более эффективный уход за кожей лица. В нее добавлены персонализированные режимы для безопасного очищения разных зон, а также новые процедуры и техники укрепляющего массажа.

Гидрофильное масло Antioxidant Cleansing Oil от Geltek