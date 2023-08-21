Ванночки для рук, которые увлажняют кожу

Многие девушки ухаживают за лицом и телом, оставляя руки без внимания. Кожа пересыхает, трескается, и приобретает неухоженный вид.

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“Рамблер” собрал домашние рецепты ванночек для рук, которые помогут напитать и увлажнить кожу.

Содово-йодовая ванночка

Нужно взять одну чайную ложку пищевой соды, пять капель йода и два стакана теплой воды. Сода заливается водой, а затем к ней добавляется йод.

В этой ванночке рекомендуется держать руки 20 минут: в результате кожа смягчится, а ногтевая пластина уплотнится.

Молочная ванночка

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В емкость нужно налить два стакана молока комнатной температуры. Можно использовать коровье или заменить его на кокосовое. Руки рекомендуется держать в ванночке полчаса.

Ванночка с солью

В воде нужно растворить чайную ложку морской соли, оставить руки в ней на 20 минут. Пробовать рецепт необходимо с осторожностью: ранки может пощипывать.

Масляная ванночка

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В 2 стакана теплой воды нужно влить одну столовую ложку любого нерафинированного масла.

Можно добавить туда несколько капель эфирных масел лаванды или апельсина. Держать руки в ванночке рекомендуется 20 минут.

Настой из ромашки

Две столовые ложки сушеной ромашки нужно залить двумя стаканами кипятка, дать настояться 40 минут. После этого можно делать ванночку, держать руки не меньше получаса.