Какой летний макияж делают самые богатые женщины мира

Представительницы прекрасного пола, подбирая идеальный макияж на любое время года, часто стараются ориентироваться на именитых красоток, которые тратят огромные средства на профессиональных косметологов и с большим вниманием подходят к этому вопросу.

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Действительно, намного лучше вооружиться советами богатых и знаменитых, чем путем собственных проб и ошибок подбирать идеальный мейкап.

Женский журнал kleo.ru рассказывает, какой летний макияж предпочитают самые обеспеченные женщины мира.

София Ричи-Грейндж

Жена американского миллионера Эллиота Грейндж давно стала иконой стиля для многих модниц. Девушка придерживается очень спокойных оттенков в макияже. В ее сумочке всегда лежит два предмета – это бледно-розовая помада и румяна. Такой неброский макияж красотка использует в повседневной жизни, на светских раутах и вечеринках. Даже на собственную свадьбу прелестница не изменила себе – девушка не стала делать яркий макияж и ограничилась любимыми оттенками. Такой легкий мейкап подчеркивает утонченный вкус и выглядит очень дорого.

Рози Хантингтон-Уайтли

Когда-то знаменитая модель любила популярный смоки-айс. Однако сейчас яркие краски на лице не в моде. Теперь жена Джейсона Стэтхэма предпочитает только нюдовые оттенки и аристократический лоск. На красивом ухоженном лице такой неброский макияж выглядит идеально. При современном подходе к красоте и внешности яркие краски на лице стали выглядеть дешево и вульгарно. Пример самых богатых модниц мира явно подтверждает это правило.

Кожа сияет при правильном уходе