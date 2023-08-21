5 эффективных бьюти-привычек

Эксперты и обыватели до сих пор спорят о том, в каком возрасте нужно начинать тщательно ухаживать за кожей. Некоторые считают, что чем раньше, тем лучше – мол, уже в подростковом возрасте нужно прививать себе бьюти-привычки. Другие уверены, что кожу нельзя трогать вплоть до 30-летия, иначе за счет искусственного воздействия она потеряет собственные функции и раньше станет дряблой.

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Впрочем, большинство экспертов считают, что к уходу нужно приступать после 20, тогда и в зрелом возрасте кожа будет выглядеть подтянутой и сияющей.

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Очищение кожи в два этапа

Самое простое и важное правило – кожа должна быть чистой. Тогда поры будут дышать, и сияющий вид лица сохранится надолго. К этому вопросу нужно подходить с особой тщательностью. Очищение обязательно делаем в два этапа. В первую очередь, нужно снять макияж, для этого используются специальные средства. Когда тушь, тени и пудра покинули вашу кожу, переходим ко второму этапу. Глубокого очищения можно добиться за счет специальных щеточек, они сделают легкий массаж, избавят кожу от омертвевших клеток и запустят циркуляцию крови.

Уход не только за лицом

Девушки редко забывают поухаживать за кожей лица, а вот другие части тела часто страдают от отсутствия внимания. Однако именно они могут выдать ваш возраст при идеально сияющем личике. В первую очередь, нужно позаботиться о шее, зоне декольте и руках. Первая дряблость чаще всего проявляется именно на этих частях тела. Самый простой вариант – подключить к уходу за лицом шею и зону декольте, можно использовать те же средства. Для рук лучше подобрать косметику с содержанием коллагена, она поможет избежать дряблости.

Зона вокруг глаз

Это отдельный и очень важный участок лица. Именно морщинки под глазами и темные круги выдают возраст женщины и делают ее вид уставшим. К этому вопросу нужно подойти с особым вниманием. Следует подобрать идеальное для вас средство, лучше посоветоваться с хорошим косметологом. Регулярный уход за кожей вокруг глаз улучшает внешний вид этой зоны в несколько раз. Многие предпочитают подбирать эффективные сыворотки с хорошим составом.

Регулярный массаж

Бытует мнение, что массажи можно делать только в специализированных салонах, что стоит немалых денег. Однако это совсем не так. Разминать кожу лица можно и дома. Эффект вас поразит: если хотя бы несколько раз в неделю хорошенько массировать лицо, мимические морщины быстро его покинут. Такое воздействие на кожу улучшает микроциркуляцию, что сказывается на внешнем виде и заставляет лицо сиять.

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