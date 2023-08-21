Дизайн ногтей, который стоит попробовать в первую неделю осени

Лето подходит к концу, а это значит, пора выбирать нейл-дизайн для сентябрьских будней. Мы посоветовались с мастерами и собрали топовые идеи для первых недель осени.

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Бархат

Возможно, не совсем практичный дизайн, однако он не оставит ваши ноготки без внимания. Особенно притягательно «мягкие» ногти выглядят в осенний период. Нейл-мастера советуют выбирать бархатный дизайн на светлых и ярких оттенках лака, так как на слишком темном покрытии дизайн просто не будет так заметен. Лучше всего бархат смотрится на нюде и припыленных цветных ногтях.

Вечная классика

Какая же осень без бордо! Но не простого. Разбавьте темное покрытие контрастной геометрией. Плюс бордового оттенка в том, что он подходит под любой образ, а также гармонично смотрится на любой длине ногтей. Тем не менее специалисты модного мира советуют остановить выбор на мягком квадрате в цвете бордо — беспроигрышный вариант, но не забудьте «освежить» насыщенный цвет дизайном.

Нюдовая втирка

Для поклонников нюда есть хорошие новости — нюд не сдает позиции. При этом мастера предлагают разнообразить осенний нюд трендовой втиркой, которая не сходила с наших ногтей все лето. Самый «вкусный» вариант, как уверяют нас нейл-мастера, — жемчужная втирка на нежно-розовом покрытии, но в ходу также теплые бежевые подложки. Подобный выбор оттенков и дизайна позволяет сохранить приличную длину и не сделать маникюр слишком вызывающим.

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