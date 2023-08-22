Детский крем и болтушка: какую косметику надо выбросить

Врач: гормональный крем может привести к периоральному дерматиту. Подобные средства, как утверждается, могут снимать покраснения, воспаления и последствия аллергии. Ни их не стоит использовать без назначения специалиста. В список бесполезной косметики дерматокосметолог Екатерина Константиновская добавила ещё детские крема, дегтярное мыло, «болтушку» от прыщей и полоски для очищения кожи.

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Бесполезная косметика

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Детские крема маркетологи позиционируют как нечто экологичное и полностью безвредное. Мол, для детей только лучшее. Вот только есть разница. Младенцам детский крем действительно помогает, потому что сальных желёз у них ещё нет, пояснила Константиновская в беседе с изданием «Доктор Питер». Взрослым же средство может только навредить: поры начнут закупориваться, появятся комедоны и жирная плёнка.

Кремы и мази с добавлением гормонов тоже лучше не покупать. Врач посоветовала использовать их только по назначению специалиста. Установить причину заболевания кожи и подобрать подходящий способ лечения может только дерматолог.

Дегтярное мыло — ну куда же без «бабушкиной» панацеи? Многие слышали, что такое мыло и от прыщей избавляет, и покраснения снимает. Вот только эффект, скорее, обратный. Как отметила врач, дегтярное мыло сушит кожу, чем организм уязвимым для различного рода заболеваний.

Если вам нужно снять воспаление, лучше выбрать для умывания специальные гели, пенки или молочко.

Полоски для очищения кожи, как утверждается, мгновенно избавляют от чёрных точек. В Сети можно найти много видео, как полоску наносят на поражённое место, потом снимают — а там уже ничего.

Константиновская объяснила, что действуют поверхностно и не убирают комедоны полностью. При этом после полосок может начаться воспаление, если после процедуры кожу хорошо не очистить. Гораздо лучше от чёрных точек помогают пилинги, хотя косметологи призывают летом воздерживаться от процедуры.

«Болтушки», то есть суспензии от мелких прыщей, врач тоже считает бесполезными из-за ненадёжности. Средства содержат в составе салициловый спирт и антибиотики, что сушит кожу и вызывает привыкание.

Опасные компоненты в косметике

Остановимся подробнее на компонентах для косметики. Ранее парфюмер и аромадизайнер Юлия Вельчева-Лутак перечислила, чего не должно быть в составе нормальной косметики: