В сети возмутились внешностью блогерши с небритым телом

Художница Кэндис Синтия из Канады показала небритое тело на камеру и возмутила подписчиков в сети внешним видом. Соответствующая публикация появились в ее TikTok, который насчитывает 93,4 тысячи подписчиков.

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В опубликованном ролике блогерша с никнеймом candace.cynthia запечатлела себя в длинном розовом платье на широких бретелях. При этом она приподняла руки вверх, демонстрируя густую растительность в области подмышек. Кроме того, она также показала ноги с длинными темными волосами на коже.

«Вы когда-нибудь видели великолепную, уверенную в себе женщину с такими ногами, как у меня? Если вы в таком виде чувствуете себя некомфортно, то я это связываю с капитализмом и патриархатом», — заявила она.

Пользователи сети оценили внешность девушки в комментариях под постом.

«Удалите это видео, пожалуйста», «Не бреясь и не дела восковую эпиляцию, вы только губите свою красоту», «Брейтесь хотя бы раз в месяц», — написали они.