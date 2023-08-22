Девушка растворила филлеры в губах и попала в больницу

Об осложнениях после косметологических инъекций наслышаны все. Это и есть одна из причин, по которым мода на филлеры постепенно уходит в прошлое. Вслед за звездами девушки массово выкачивают вещество из губ, но, оказывается, и на этом этапе можно поплатиться. Так, тикток-блогерша по имени Руби загремела в больницу после похода к косметологу. Жуткий отек из-за аллергической реакции распространился на всю нижнюю часть лица — на кадры, которыми она поделилась, больно смотреть.

Очевидно, Руби ожидала, что в комментариях ее поддержат, однако под роликом сплошная критика. «Разве перед растворением филлера вам не сделали диагностический тест?» — поинтересовался один пользователь Тиктока. «Вот наглядная причина, по которой нужно ходить к косметологам с медицинским образованием», — добавил другой. Поспорить с комментариями сложно, но, справедливости ради, Руби можно похвалить — хотя бы за честный рассказ о том, что может случиться, даже если вы решили стать на путь естественности.