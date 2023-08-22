Как создать иллюзию густых волос

Простые хитрости позволят создать объемную прическу и иллюзию густых волос, даже если от природы вы не обладаете роскошной шевелюрой. Правда, немного потрудиться придется на каждом этапе: от мытья волос до укладки.

© WomanHit.ru

Специальные средства

Видео дня

Первый шаг в создании эффекта густой шевелюры — выбрать правильные средства. Обычно на них есть пометка «Для объема». Такие продукты делают волосы легкими, приподнимают их у корней, визуально прическа кажется объемнее.

Чтобы результат был заметнее, важно, чтобы все уходовые средства были направлены на один эффект. Внимательно изучайте состав: масла и силиконы создают на локонах пленочку, утяжеляя их.

Выбираем стрижку

Правильная стрижка способна создать эффект густых, объемных волос без дополнительных усилий. Рваная, рельефная стрижка отлично подходит для тонких волос: в этом варианте нижние пряди не трогают, а верхние обрезают неровно, создавая несколько слоев.

Для дополнительного объема парикмахеры используют специальные филировочные ножницы.

Окраска для объема волос

Игра света и тени тоже способна сделать прическу более объемной. Более темные корни и блики света создают эффект густоты волос. Если хотите, чтобы локоны были воздушными и густыми, не ограничивайтесь окрашиванием в один тон, а обратитесь к специалисту: он продумает оптимальную схему для вашей стрижки и формы лица.

Сушка

Если надо быстро подсушить локоны, прост опустите голову вниз. А если укладка должна быть аккуратной, воспользуйтесь круглой щеткой: приподнимайте ей пяди у корней и подсушивайте феном, затем высушите длину.

Крупные локоны

Легкие, слегка завитые пряди смотрятся значительно объемнее, чем выпрямленные волосы. Поэтому, если выбираете укладку на мероприятие, присмотритесь к завиткам, расслабленным, крупным, напоминающим прически моделей и Ким Кардашьян.

Пучок

Да, простой пучок на затылке, если выполнить его правильно, позволяет создать эффект густых волос. Для этого локоны предварительно начесывают, а затем собирают. Кажется, что в самом пучке гораздо больше волос, чем есть на самом деле.

Тени для волос