Как создать иллюзию густых волос: маленькие, но действенные хитрости
Простые хитрости позволят создать объемную прическу и иллюзию густых волос, даже если от природы вы не обладаете роскошной шевелюрой. Правда, немного потрудиться придется на каждом этапе: от мытья волос до укладки.
Специальные средства
Первый шаг в создании эффекта густой шевелюры — выбрать правильные средства. Обычно на них есть пометка «Для объема». Такие продукты делают волосы легкими, приподнимают их у корней, визуально прическа кажется объемнее.
Чтобы результат был заметнее, важно, чтобы все уходовые средства были направлены на один эффект. Внимательно изучайте состав: масла и силиконы создают на локонах пленочку, утяжеляя их.
Выбираем стрижку
Правильная стрижка способна создать эффект густых, объемных волос без дополнительных усилий. Рваная, рельефная стрижка отлично подходит для тонких волос: в этом варианте нижние пряди не трогают, а верхние обрезают неровно, создавая несколько слоев.
Для дополнительного объема парикмахеры используют специальные филировочные ножницы.
Окраска для объема волос
Игра света и тени тоже способна сделать прическу более объемной. Более темные корни и блики света создают эффект густоты волос. Если хотите, чтобы локоны были воздушными и густыми, не ограничивайтесь окрашиванием в один тон, а обратитесь к специалисту: он продумает оптимальную схему для вашей стрижки и формы лица.
Сушка
Если надо быстро подсушить локоны, прост опустите голову вниз. А если укладка должна быть аккуратной, воспользуйтесь круглой щеткой: приподнимайте ей пяди у корней и подсушивайте феном, затем высушите длину.
Крупные локоны
Легкие, слегка завитые пряди смотрятся значительно объемнее, чем выпрямленные волосы. Поэтому, если выбираете укладку на мероприятие, присмотритесь к завиткам, расслабленным, крупным, напоминающим прически моделей и Ким Кардашьян.
Пучок
Да, простой пучок на затылке, если выполнить его правильно, позволяет создать эффект густых волос. Для этого локоны предварительно начесывают, а затем собирают. Кажется, что в самом пучке гораздо больше волос, чем есть на самом деле.
Тени для волос
Они выпускаются в форме спреев или пудры, такой продукт наносят на корни волос, закрашивая кожу. Благодаря этому, кажется, что ваши локоны значительно гуще и объемнее.