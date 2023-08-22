Названы правила выбора шампуня для седых волос

Эксперты рассказали о правилах выбора шампуней для седых волос. Перед покупкой нужно оценить несколько простых, но важных параметров, определяющих качество продукции.

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Так, выбор шампуня зависит о типа волос, их структуры, количества седых волос, изначального цвета волос, степени повреждения волос (из-за частого окрашивания, завивок).

Эксперты отмечают, что при большом объеме седины лучше подбирать высокопигментированные шампуни — тонирующие.

Также стоит учесть, что седые волосы сухие, имеют пористую структуру, они нуждаются в особом уходе. Шампуни должны поддерживать эластичность волос за счет растительных и эфирных масел, органических кислот, увлажнять кожу головы, передает RuNews24.ru.

В свою очередь трихолог Татьяна Егорова посоветовала не увлекаться сухими шампунями, поскольку они не очищают голову, а только маскируют сальность и впитывают в себя жир с волос. Вместе с тем, по ее словам, нельзя использовать лечебные шампуни без назначения врача, передает RT.