Модель plus-size Эшли Грэм показала несовершенства лица

Американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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35-летняя Эшли Грэм опубликовала фотографию, на которой показала лицо с несовершенствами. Модель нанесла пасту от прыщей на воспаления и сделала селфи. Перед камерой она отказалась от макияжа и укладки.

Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует «честные» фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле.