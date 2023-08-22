В Москве девушка сделала проблемную ринопластику и потребовала 14,5 млн

Жительница Москвы требует у клиники 14,5 миллиона рублей за ущерб после процедур, связанных с коррекцией носа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Пациентка планировала избавиться от врожденного дефекта формы носа. В беседе со специалистами она подчеркнула, что хотела бы уменьшить длину и сделать так, чтобы кончик был приподнятым вверх. После операции девушка не заметила какого-либо эффекта. Хирург сказал, что результат будет заметен только через год.

Спустя время обещанного эффекта не было, поэтому врач начал колоть пациентке инъекции. От препарата у девушки истончилась кожа на переносице.