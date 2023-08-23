Знай меру: как солнце разрушает наши волосы

Несмотря на то, что витамин D творит чудеса для нашей кожи и роста волос, слишком длительное пребывание на солнце может привести к повреждению наших шевелюр – из-за вредных UVA- и UVB-лучей.

© ГлагоL

Повреждение волос солнцем приводит к тому, что они становятся сухими и непослушными, не выдерживают никаких укладок (читай – причёсок) причесок или не держат локоны. Длительное пребывание на солнце сделает волосы сухими и ломкими – это также показывают исследования: чрезмерное пребывание на солнце может привести к нарушению структуры волосяного стержня. Когда кутикула волосяного стержня находится под солнцем слишком долго, влага впитывается горячими солнечными лучами, делая волосы вьющимися и неопрятными.

Видео дня

Также доказано, что солнечный свет разрушает пигмент и разрушает белки в каждой пряди волос, что в итоге может привести к потере белка в волосах. Белковые связи в волосах создают эластичность и удерживают стержни волос вместе, а при недостатке белка волосы подвергаются воздействию статического электричества и легко ломаются. Со временем такие волосы начнут выглядеть слабыми и тусклыми.

В общем, если вы только собираетесь в жаркие страны или находитесь там, где лето всё еще в самом разгаре, а то и вовсе только начнётся, то за своими волосами нужен пристальный уход! Какой? Мы спросили у Ирины Галко, ведущего косметолога MIXIT.

Как солнце влияет на волосы в целом?

Солнечное излучение именно на саму структуру волоса влияет плохо – разрушает кератин. То есть, сушит, обезвоживает, делает их ломкими, тусклыми, волосы теряют эластичность. Так же УФ-лучи обесцвечивают пигмент. Если говорить о пользе, то польза заключается только в том, что общее влияние солнца на организм в небольших количествах положительно влияет на весь организм в целом, соответственно на качество волос и их рост – положительно влияет выработка, как говорилось выше, витамина D. Но это не значит, что волосы должны быть под прямыми лучами.

Есть ли разница во влиянии солнца на тёмные или светлые волосы, тонкие или толстые?

Цвет волос определяет количество меланина. Чем меньше количества, тем светлее волос. Под воздействием УФ-лучей пигменты разрушаются – как у тёмных, так и у светлых волос. Такое воздействие одинаково вредно, но тёмные и плотные волосы более защищены.Почему, например, у азиаток, где очень много бесщадного солнца и солёной воды океанов и морей, очень толстые блестящие тёмные волосы?Дело наверно в генетике – генетически у них толстый плотный волос, соответственно более защищённый.Нужно ли летом чаще стричься (или стричь кончики)?

Если кончики стали сухими ломкими, то, конечно, можно их отрезать. Но это не значит, что летом надо чаще стричься.

Например, женщина не может не укладывать волосы феном/утюжком/плойкой – нужно ли ей утроить использование защитных средств для волос или сменить уходовые средства/шампуни/маски/бальзамы на летний период?

Защитное средство и так защищает волосы от горячих температур. Если его нанести больше, лучше от этого не будет – тем более, если средство сделано на основе силиконов. Можно сменить уход на более питательный – маски, флюиды, содержащие как питательные масла, защищающие волос, так и содержащие влагопритягивающие и восстанавливающие компоненты – кератин.

Обладательницам тёмных волос летом особенно жарко – голова раскаляется (из-за тёмного цвета, который особенно притягивает жар от солнца) невозможно, хочется всё время ее обливать холодной водой. Получается, что голову как бы моешь по десять раз в день (особенно, если живешь за городом или уехал на водоём). Вредит ли это волосам?

Нужно ли после каждого такого «освежающего ополаскивания» холодной водой наносить защитные средства для волос от солнца? Это не полезно, конечно, как и для волос, так и для сосудов головы в большей степени, чем для волос. Но если мы всё время обливаем или смачиваем волосы, то после можно наносить увлажняющий и защитный спрей.

Стоит ли в летний период заниматься окрашиванием волос, химической завивкой, наращиванием и т. д.?

Если в этом есть необходимость, то, конечно.

Допустим, волосы очень сухие – стоит ли в жаркое время сменить, как и в случае с кремом для кожи, шампунь и бальзам с увлажняющего на питательный (или наоборот)?