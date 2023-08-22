Как правильно наносить кремовый скульптор: видео
Скульптор нужен для того, чтобы подчеркнуть и скорректировать черты лица. С помощью него можно визуально уменьшить нос, скулы, подбородок или лоб, а также сделать лицо более симметричным.
Для контуринга лучше всего использовать продукты с холодным подтоном, чтобы создать эффект естественной тени на лице. В отличие от скульпторов в формате пудры, у кремовых продуктов текстура мягкая, что позволяет продукту естественно ложиться на кожу.
Для нанесения скульптора лучше использовать синтетическую скошенную кисть. Набирайте немного продукта на кисть и легкими движениями наносите скульптор в места, куда падает естественная тень. Начинайте с небольшого количества продукта, при необходимости добавьте еще.
Если вы нанесли слишком много продукта на лицо – пройдитесь по этим участкам спонжем с небольшим количеством тонального средства.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Julyabay.
Ранее мы писали о том, какие пластические операции портят внешний вид.