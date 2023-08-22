Дерматолог объяснил негативное влияние горячей воды на волосы
Кожа головы и волосы нуждаются в балансе влаги и естественного жира. Но горячая вода может лишить кожу головы важных элементов. Она выводит влагу и естественные масла, нарушая баланс pH кожи. Это ослабляет волосяные луковицы и может спровоцировать выпадение волос. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.
Горячий душ вызывает расширение пор кожи и увеличение кровообращения. Данные процессы способствуют расслаблению, но могут оказать негативное воздействие на здоровье волос.
Увеличенное кровообращение может сделать волосяные луковицы более ломкими и подверженными повреждениям. Кроме того, при долгом воздействии горячей воды на волосы кератиновый белок, который придает волосам силу и эластичность, может повредиться, делая волосы более сухими.
Врач-дерматолог и трихолог отметил важность правильного подхода к уходу за волосами.
«Чтобы избежать проблем с волосами, рекомендуется мыть голову в теплой воде, а завершать процедуру ополаскиванием холодной водой», — сказал эксперт.