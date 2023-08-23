Косметолог оценила последствия модных уколов «ботокс Барби»

Врач-косметолог Эммалин Эшли оценила риски и рассказала о преимуществах уколов для красоты шеи, которые стали модными после премьеры фильма «Барби». Ее цитирует Newsweek.

Эшли отметила, что так называемый «ботокс Барби» проводится уже давно и особенно популярен в странах Азии. По словам косметолога, при этой процедуре ботулинический токсин вводится в трапециевидную мышцу для достижения эффекта длинной и тонкой шеи, похожей на кукольную. Помимо косметического действия, процедура имеет терапевтический эффект: она расслабляет мышцы шеи, что помогает уменьшить головные боли и улучшить сон.