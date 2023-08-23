Названы подчеркивающие недостатки внешности цвета волос

«Также следует избегать красных, синих и фиолетовых прядей из-за перхоти, которая часто встречается после 45 лет. Именно на ярких цветах она больше всего заметна. Кроме того, такие оттенки делают локоны слабыми, тонкими и безжизненными», — отметила собеседница издания.