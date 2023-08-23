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Названы подчеркивающие недостатки внешности цвета волос

Парикмахер Марина Лапина назвала россиянкам подчеркивающие недостатки внешности окрашивания волос. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Названы подчеркивающие недостатки внешности цвета волос
© Lenta.ru

Эксперт призвала женщин старше 45 лет окрашивать пряди в естественные и натуральные тона, поскольку чрезмерно яркие и блестящие цвета могут привлечь внимание к несовершенствам кожи. В то же время она сочла неудачными металлические оттенки, например золотистый и серебристый.

«Также следует избегать красных, синих и фиолетовых прядей из-за перхоти, которая часто встречается после 45 лет. Именно на ярких цветах она больше всего заметна. Кроме того, такие оттенки делают локоны слабыми, тонкими и безжизненными», — отметила собеседница издания.

Также специалистка посоветовала воздержаться от контрастного окрашивания, где сочетаются темный и светлый тона.