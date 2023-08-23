Как сохранить качество волос на море

Специалистка предложила россиянам, которые на постоянной основе прибегают к процедуре окрашивания, обновить цвет прядей перед отпуском.

«Пустой волос без пигмента намного сильнее подвержен сухости и ломкости от воздействия прямых солнечных лучей. Краска наполняет стержень волоса, создавая защитный слой», — объяснила она.

Кроме того, медик призвала читателей не забывать про головные уборы. При этом Курская посоветовала предварительно сделать пучок или заплести косу. По ее словам, ультрафиолет негативно воздействует на кожу головы и корни волос, вызывая облысение и раннюю седину.