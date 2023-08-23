Обладательница самых красивых ягодиц вышла на сцену в бикини из мяса

Победительница конкурса красоты «Мисс Бум-Бум 2023» в знак протеста вышла на сцену в бикини из сырого мяса. Об этом сообщает Indy100.

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Итоги конкурса, на котором выбирают обладательниц самых красивых ягодиц, были подведены 18 августа в бразильском городе Сан-Паулу. Победу одержала 24-летняя модель Лари Компани, второе и третье места заняли Сабрина Рабанн и Рафаэла Диас.

На церемонии награждения Компани появилась в бикини, к которому были пришиты тонкие куски сырого мяса, образующие своеобразную юбку. По ее словам, таким образом она хотела привлечь внимание к объективации женщин.

Во мне видят лишь кусок мяса, а у меня, вопреки мнению многих, есть и внутреннее содержание Лари Компани

Перед конкурсом Компани прославилась рассказами о своей необычной диете, которая якобы помогла ей сбросить семь килограммов. Этого, по ее мнению, удалось добиться за счет ежедневного трехчасового секса.

Конкурс «Мисс Бум-Бум» основал предприниматель Какау Оливер в 2011 году. Соревнования проводилось на территории Бразилии, а в финале участвовали 27 девушек — по одной от каждого штата страны. По условиям конкурса, им запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц.