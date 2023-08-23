Как продлить молодость кожи без ботокса

Конечно, сейчас полно вариантов для экспресс-омоложения: от всевозможных дорогих кремов до уколов красоты. Но есть и другой путь — более качественный и мудрый. В этом случае придётся изменить некоторые привычки.

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Какие — рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

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Измените пищевые привычки. По словам Лебедевой, стоит реже ходить по ресторанам и кулинариям, так как только еда, которую вы сами приготовите, будет наверняка качественной. Ужин в кафе или покупка готового блюда в магазине должны быть исключением, а не правилом. Также эндокринолог призвала тщательно пережёвывать пищу. Так желудку легче переваривать своё содержимое, а значит, вы экономите соляную кислоту, желчь и ферменты.

Больше потейте. Звучит странно, но именно с потом из организма выходят токсины. А значит, стоит пользоваться естественной системой очистки. Можно заниматься спортом, ходить в баню, сауну или просто грести листву на даче. Интимная близость тоже подойдёт.

Приседайте. Это простое упражнение позволяет разгонять лимфу, следовательно, красивым будут не только ягодицы, но всё тело в целом.

Полноценно спите. Именно во время сна организм восстанавливается. В том числе расслабляются сфинктеры желчевыводящих путей и оптимизируется работа печени, объяснила врач.

Пейте больше воды. Идеально выпивать стакан тёплой воды за 15–20 минут до еды для того, чтобы стимулировать отток желчи. И, конечно, стоит следить за питьевым режимом в целом.

Не общайтесь с токсичными людьми. Лебедева заметила, что токсичность — это не только про патогенные бактерии, но ещё и про людей. Негатив и стресс от такого общения на состоянии кожи и красоте не сказываться не могут.

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Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что кожу от старения защитят витамины С, Е, бета-каротин. Они есть во фруктах и овощах. Также стоит пить достаточное количество воды и следить за тем, чтобы в организм поступало необходимое количество витаминов.

А вот чипсы, сладости и всё жирное из рациона лучше убрать. Такие продукты не принесут пользы ни коже, ни всему организму в целом.

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