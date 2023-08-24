У девушки, похудевшей на 76 килограммов, неожиданно изменилась часть тела

24-летняя тиктокерша Натали Георгис похудела с 136 килограммов до 60 благодаря упорным тренировкам и диете. Однако от побочных эффектов — обвисшей кожи — пришлось избавляться уже хирургическим путем. В общем, эти изменения во внешности Натали вполне объяснимы, чего не скажешь о том, что размер ее ноги уменьшился.

Девушка добавила, что это ее любимый результат похудения, потому что теперь она сможет экономить на покупке обуви. Ее прежний размер продавался далеко не во всех магазинах — приходилось шить ботинки на заказ. Изменения, между прочим, удивили не только Натали, но и ее врача. Мало того что ее нога уменьшилось, так на теле еще стало расти гораздо меньше волос, хотя результаты теста на гормоны почти не изменились.