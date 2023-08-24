У девушки, похудевшей на 76 килограммов, неожиданно изменилась часть тела

У девушки, похудевшей на 76 килограммов, неожиданно изменилась одна часть тела — врачи не могут найти этому объяснение
24-летняя тиктокерша Натали Георгис похудела с 136 килограммов до 60 благодаря упорным тренировкам и диете. Однако от побочных эффектов — обвисшей кожи — пришлось избавляться уже хирургическим путем. В общем, эти изменения во внешности Натали вполне объяснимы, чего не скажешь о том, что размер ее ноги уменьшился.
«При весе 136 килограммов он был 43. Сейчас, при весе около 60 килограммов, — 39», — рассказала она в своем тикток-видео.
Девушка добавила, что это ее любимый результат похудения, потому что теперь она сможет экономить на покупке обуви. Ее прежний размер продавался далеко не во всех магазинах — приходилось шить ботинки на заказ. Изменения, между прочим, удивили не только Натали, но и ее врача. Мало того что ее нога уменьшилось, так на теле еще стало расти гораздо меньше волос, хотя результаты теста на гормоны почти не изменились.