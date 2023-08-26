Самые эффективные процедуры для ухода за кожей рук

Кожа на кистях рук считается точным индикатором возраста, при этом она постоянно страдает от воздействия агрессивных факторов. Ей нужен постоянный уход, однако многие про это забывают.

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Как сохранить красоту и молодость кожи рук – в материале Москвы 24.

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Без крема – никуда

Обязательный пункт ежедневного ухода – использование специальных средств. Наносить крем надо как минимум два раза в день, а в идеале это стоит делать после каждого мытья рук. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, миколог Ольга Балабан.

"Особенно важно пользоваться кремом после мытья посуды и любых домашних дел, во время которых кожа контактирует с химическими веществами. Это нарушает защитный слой и приводит к таким неприятным последствиям, как выраженная сухость и трещины, - Ольга Балабан.

Отлично подойдут увлажняющие крема на основе масел растений, глицерина и экстракта алоэ. Тем, у кого сухая кожа, лучше отдать предпочтение восстанавливающим средствам. Они обладают одновременно питающим, увлажняющим и смягчающим эффектом, подчеркнула специалист. Также чаще всего эти крема содержат пантенол и масло карите, которые успокаивают кожу, добавила она.

По словам специалиста, есть защитные средства, которые богаты антиоксидантами и липидными комплексами. Кроме того, новые формулы чаще всего содержат еще и солнцезащитный фактор spf. Также хорошо работают антивозрастные крема, в составе которых может быть гиалуроновая кислота, коллаген и ретинол. Уже через месяц регулярного использования кожа становится более эластичной, мягкой и гладкой, обратила внимание эксперт.

Дома как в салоне

Многие процедуры по уходу за кожей рук можно проводить в домашних условиях. Например, парафиновые маски, рассказала Ольга Балабан.

"Один из самых эффективных вариантов – масляная. Надо налить в емкость масло (хорошо подойдет кокосовое или оливковое) и подогреть на водяной бане до приятной теплоты. Затем нужно полностью погрузить туда кисти на 15–20 минут", - Ольга Балабан.

Также можно очищать руки с помощью пилинга или скраба. Однако проводить эту процедуру стоит не чаще двух раз в неделю, предупредила эксперт.

"Главное, чтобы средства не содержали грубых абразивов. Лучше выбирать варианты для чувствительной кожи с натуральными растительными частичками. Например, морской солью, измельченным миндалем, кофе. Они будут бережно отшелушивать кожу, не травмируя ее", – отметила врач.

Кроме этого специалист рекомендовала регулярно проводить самомассаж рук. Это улучшит кровообращение и ускорит процессы восстановления, отметила она. Проводить самомассаж следует со специальными средствами. Хорошо подойдет масло виноградных косточек, зародышей пшеницы, ши и так далее, перечислила врач.

Профессиональные процедуры

В салоне или клинике ухаживать за руками можно с помощью химических пилингов с АНА-кислотами. Они омолаживают кожу и обладают осветляющим действием, рассказала Ольга Балабан. Т

Также хороший результат дают мезотерапия и биоревитализация. Эти процедуры направлены на восстановление гидробаланса кожи, улучшение ее тонуса и омоложение, объяснила врач.