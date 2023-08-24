Как сделать талию тонкой, а живот плоским: неочевидные советы

Большинство людей пытаются убрать живот с помощью методов, которые не только бесполезны, но порой и вредны. Это происходит из-за незнания анатомии и того, за что отвечают конкретные мышцы. В итоге вы ежедневно часами делаете скручивания, а живот не уменьшается, талия с прессом не появляются. Почему так происходит, мы выяснили у эксперта.

«В нашем теле все связано. Когда прямая мышца живота сокращается и расслабляется, она действует не сама по себе: она оказывает неизбежное влияние на все, что находится рядом. А рядом находятся: дыхательная диафрагма, тазовая диафрагма и другие мышцы тазового дна, а также поясничная мышца. Все эти мышцы тесно связаны между собой и входят в состав кора (мышцы кора — глубокие мышцы, располагающиеся в районе живота. — Прим. ред.). Когда ко мне приходят с запросом на плоский живот и тонкую талию, я всегда говорю, что состояние одних мышц неизбежно отражается на работе других. Эти тесные связи нельзя игнорировать и начинать работу нужно совсем не с классической работы над прессом», — Инесса Патарая, тренер сети премиальных спортивных студий Reboot Fitness.

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По словам Инессы, работа над плоским животом и талией начинается с работы над дыханием. Основная задача нашего мозга — выживание. Поэтому если нарушено жизнеобеспечивающее дыхание, мозг задвинет на дальнюю полку ваши планы по созданию заветных кубиков и тонкой талии. И не забываем, что дыхательная диафрагма `— один из ключевых элементов кора. Поэтому первым делом включаем в свой спортивный режим базовую дыхательную гимнастику.

«Как понять, что с дыханием что-то не так? Есть конкретные признаки: отеки лица и шеи, рефлюкс и грыжи пищевого отверстия, нарушение осанки, боль в спине и шее, широкая талия и выпирающий живот, несмотря на регулярные тренировки », — Инесса Патарая.

Следующим этапом будет работа по укреплению мышц тазового дна. Инесса объясняет, что тазовое дно отвечает за нормальное внутрибрюшное давление и здоровое положение внутренних органов. А это не только гарантия плоского живота, но и женского здоровья. Тут помогут специальные комплексы упражнений, в том числе из пилатеса.

Когда мы восстановили дыхание и укрепили мышцы тазового дна, можно приступать к формированию непосредственно рельефного живота: мы начинаем регулярно работать над техникой выполнения упражнений на пресс и избавляемся от «домика». Когда при напряжении живота вы видите «домик» (выпирание пресса вверх), это показатель работы только прямых мышц, в то время как остальные мышцы кора (косые, глубокие, тазового дна и разгибатели спины) не включены в работу. Также постепенно увеличиваем нагрузку. Например, усложняем амплитуду ног в упражнениях лежа на спине, осваиваем более трудные техники, те же динамичные планки.