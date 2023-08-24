Тренер назвала два упражнения для красивых ягодиц

Фитнес-тренер Валерия Овдеенко назвала два упражнения для красивых ягодиц. Ее слова приводит PrimaMedia.

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Первым упражнением тренер посоветовала делать выпады, которые активируют ягодичные мышцы, а также заднюю поверхность бедер и боковые мышцы. Они помогают развить силу и эластичность нижней части тела. Рекомендуется выполнять упражнения по 10-15 раз на каждую ногу.

Вторым упражнением может стать мостик, который также укрепляет спину и абдоминальные мышцы. Для этого нужно лечь на спину и поднять бедра, создавая прямую линию от колен до плеч. При этом важно подтянуть ягодицы и напрячь мышцы ягодиц и живота. Необходимо удерживать позу вверху две-три секунды каждый раз.