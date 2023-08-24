Звездный визажист поделился секретами макияжа из фильма "Барби"

Чтобы сделать макияж, как у Марго Робби в фильме "Барби", понадобятся пудра, тональное средство, хайлайтер, румяна, розовые тени, блеск для губ и некоторые другие предметы косметики. Об этом рассказал звездный визажист Захар Гринов, сообщает "Газета.ру".

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"Безупречная светящаяся кожа Марго Робби – заслуга легкой тональной основы. Добиться такого же эффекта поможет тональное средство с не слишком плотной текстурой", – отметил он, добавив, что зафиксировать тон необходимо пудрой.

На щеках следует сделать кукольный румянец. Для этого подойдут ярко-розовые румяна. Также не помешает воспользоваться хайлайтером: его нужно наносить на скулы, кончик носа и во внутренние уголки глаз.

Что касается глаз, то на верхнее веко потребуется нанести тени светлого, не не слишком бледного оттенка розового. Лучше всего подойдут тени с легким шиммером. Макияж бровей должен быть легким: подойдет, например, карандаш на тон светлее натурального цвета бровей. А на ресницы следует обильно нанести тушь.

Для макияжа губ Гринов рекомендует использовать сияющий блеск с глянцевым финишем. Блеск лучше выбирать в цвет румян, однако подойдут и прозрачные варианты.