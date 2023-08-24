Нависшее веко для многих является проблемой, но на самом деле эта особенность строения глаза может быть легко скорректирована с помощью макияжа.

Многие профессиональные визажисты подтвердят, что умение правильно расставить акценты на лице поможет скорректировать проблемные области.

Научиться делать макияж для поднятия нависшего века совершенно не сложно. Вероятно, у вас даже уже есть вся необходимая для этого косметика, просто нужно ее правильно использовать.

Главные правила такого макияжа – растушевывать тени наверх и хорошо прокрашивать край глаза тушью. Это поможет создать эффект "распахнутого" взгляда.

Подробнее о том, как поднять нависшее веко с помощью макияжа, рассказала в своем видео блогер @Meargeri.