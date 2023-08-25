Визажист дал советы по макияжу в стиле Барби

Воспроизвести макияж главной героини недавнего кинобестселлера «Барби» вполне реально, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» звездный визажист Захар Гринов. По его словам, для перевоплощения в кукольного персонажа необходимо иметь тональное средство, пудру, хайлайтер, румяна, тушь, карандаш для бровей, фиксирующее средство для бровей, блеск для губ и светло-розовые тени, которыми, однако, не стоит увлекаться.

Безупречная светящаяся кожа Марго Робби — заслуга легкой тональной основы. Добиться такого же эффекта поможет тональное средство с не слишком плотной текстурой. И не забудьте зафиксировать тон пудрой, в идеале с матовым финишем, — рассказал эксперт.

Для макияжа глаз он посоветовал использовать светло-розовые, но не слишком бледные тени с легким шиммером. Их надо нанести на подвижное веко и растушевать кисточкой. При этом, главное, не переборщить, иначе можно получить «эффект уставших глаз». При макияже бровей можно обойтись лишь подчеркиванием их формы карандашом на тон светлее натуральных бровей, после чего уложить фиксирующим гелем.