7 бьюти-новинок недели

Бьюти-бренды готовятся к осени и отопительному сезону: на этой неделе в подборке новинок средства с кислотами и увлажняющие кремы для лица и тела.

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Крем White Truffle Double Moisture Cream, d’Alba

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Марка d’Alba совместила в новинке две самые ходовые текстуры — крем и аква-сыворотку. При соприкосновении с кожей они тают и смешиваются, что обеспечивает необходимое увлажнение и питание. За функционал в формулах отвечает знаковый для бренда экстракт белого трюфеля, помогают которому церамиды, гиалуроновая кислота и растительные масла.

Сыворотки с ресвератролом, гиалуроновой кислотой и коллагеном, Etat Pur

Линейка «Активные молекулы» от бренда Etat Pur пополнилась сразу тремя сыворотками для антиэйдж-ухода. В формуле каждой новинки главную роль играет один активный компонент: ресвератрол, гиалуроновая кислота и коллаген. Это позволяет не перегрузить кожу и добиться эффективного ухода.

Пенка для умывания с инкапсулированной салициловой кислотой, Anna Sharova

Осень близко, поэтому пора вводить в уход косметику с кислотами. Первая ласточка от российского бьюти — пенка с салициловой кислотой от бренда Anna Sharova. Компонент помещен в крошечные капсулы, что повышает его продуктивность: пенка справляется с очищением и микроотшелушиванием, не пересушивает кожу и предупреждает воспаление.

Маска для волос Instant Recovery Mask, Urban Nature

Бренд Urban Nature выпустил восстанавливающую маску, которая подойдет для ухода как за окрашенными, так и натуральными волосами. Она не вымывает пигмент, не утяжеляет пряди и нейтрализует все повреждения. Оливковое и кокосовое масла в формуле возвращают волосам блеск, пантенол и витамин Е защищают от свободных радикалов и потери влаги.

Крем-баттер против растяжек, Zeitun

В коллекции Zeitun Mom&Baby прибавление — крем для молодых мам, которые столкнулись с растяжками во время и после беременности. Баттер с витаминами, маслами и пантенолом повышает эластичность кожи, интенсивно питает ее и возвращает упругость.

Кремы для тела, Blagovkus

Самарский бренд Blagovkus готовится к осени с линейкой кремов для тела. Новинка Rich Body Care с увлажняющими и питательными компонентами поможет пережить отопительный сезон, крем Stretch Mark возьмет на себя коррекцию растяжек, а Anti-Cellulite Body Care, как понятно из названия, — целлюлита. Замыкает четверку Silk Body Sculp, который работает над тонизированием кожи.

Липидовосстанавливающий гель для душа, «Липобейз»