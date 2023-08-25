Врач раскрыл три способа избавиться от морщин вокруг рта

Пластический хирург из Торонто, Канада, Кеон Парса раскрыл три способа избавиться от морщин вокруг рта. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

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В первую очередь врач призвал не употреблять напитки через прямую трубочку. По мнению Парса, многократное и интенсивное вытягивание губ приводит к появлению складок на коже. Вместо них он посоветовал присмотреться к изогнутым трубочкам.

Также морщины вокруг рта могут возникнуть из-за курения. «Вредная привычка провоцирует появление так называемых линий курильщика. Курение сигареты схоже с питьем через трубочку. Лучше не делайте этого», — объяснил он.

Помимо прочего, Парса напомнил о важности применения солнцезащитных средств.

«Используйте как минимум SPF 30, чтобы предотвратить повреждение кожи от солнца», — заключил медик.