Бренд Dove снял рекламу с женщинами с необычными подмышками

Американский бренд Dove выпустили рекламу нового продукта с поддержкой женщин, которые стесняются своих подмышек. Об этом сообщает The Drum.

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Накануне Недели моды в Нью-Йорке бренд Dove обратил внимание, что стоит сильная жара, из-за которой женщины часто стесняются ходить в открытой одежде. Причиной этого отмечают стеснение из-за формы или структуры подмышек. Новая реклама Dove призвана избавить женщин от этой неуверенности.

Проект основан на результатах нового исследования Dove, которое показало, что восьми из десяти женщин не нравится, как выглядят, ощущаются и потеют их подмышки. Еще шесть из десяти женщин признались, что осуждают других за их подмышки.