Как отдохнуть, если отпуск не скоро

Спа-уход - это комплексные процедуры, которые предлагаются в спа-салонах для улучшения общего состояния кожи и расслабления.

© 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

На выбор вам предложат несколько видов услуг:

Видео дня

гидротерапия - это процедуры, включающиеся в водные спа-уходы, такие как гидромассажные ванны, водные процедуры с использованием шелковистой воды с добавлением эфирных масел или травяных ингредиентов. Гидротерапия помогает расслабить тело, снять стресс и освежить кожу; массаж - отличный способ расслабиться, снять напряжение и насладиться оздоровительными свойствами процедуры. В спа-салонах обычно предлагается широкий выбор различных типов массажа, таких как шведский, тайский, глубокий массаж тканей и другие. Каждый тип имеет свои особенности и преимущества; лечебные обёртывания – они включают нанесение специального состава или маски на тело, которые обладают лечебными свойствами. Они могут включать использование трав, глины, горячих камней или морских водорослей.

В спа-салоне atlet-gomel.by как раз предлагаются такие виды услуг. Вам стоит обратить особое внимание на курс процедур обертывания тела для коррекции фигуры. Они позволяют не только отдохнуть, восстановить душевное равновесие, но и повлиять на состояние кожи и тела. Обёртывания в спа-салоне могут иметь двойное действие - помочь вам расслабиться и снять стресс, а также помочь корректировать фигуру.

К примеру, водорослевое обертывание - это процедура, которая включает применение маски или пасты на тело, содержащих экстракты или порошок из морских водорослей.

Ингредиенты водорослей

Водоросли, такие как ламинария, фукус или спирулина, часто используются в водорослевых обёртываниях. Они богаты минералами, витаминами, антиоксидантами и аминокислотами, что делает их полезными для кожи.

Увлажнение и питание кожи

Водоросли способны увлажнять и питать кожу, благодаря высокому содержанию влаги, минералов и других питательных веществ. Они помогают улучшить текстуру кожи, сделать её более эластичной и сияющей.

Детоксикация и улучшение циркуляции