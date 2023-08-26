Убрать круги под глазами можно маслом ромашки и лимона. Они оба имеют способность осветлять кожу. Но действовать нужно аккуратно и ни в коем случае не использовать одно масло в чистом виде. Как сделать смеси, которые пойдут на пользу, а не навредят.

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Об этом рассказала ароматерапевт, основатель бренда ботанической косметики Masaliti, дипломированный специалист по ольфакторной психологии Елена Масалитина.

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Как убрать круги под глазами

Ароматерапевт выделила три средства от тёмных кругов: ромашка, розовое дерево и лимон.

Ромашка снимает воспаление и осветляет кожу. Использовать его нужно так:

1–2 капли масла добавить в одну чайную ложку базового масла — например, сладкого миндаля или кокосового;

нанести на область под глазами;

через 10–15 минут убрать остатки ватным диском.

Розовое дерево обладает осветляющими и увлажняющими свойствами. Использовать можно каждый день или несколько раз в неделю. Для получения средства нужно смешать 1–2 капли масла с одной чайной ложкой масла виноградной косточки и нанести под глаза.

Лимон осветляет их и укрепляет капилляры. Процедура должна пройти по этой схеме:

1–2 капли смешать с 1 чайной ложкой воды;

смесь промокнуть ватным диском;

нанести под глаза круговыми движениями;

через 10–15 минут удалить остатки масла.

Масалитина обратила внимание, что перед нанесением на кожу нужное масло необходимо развести с базовым и делать тест на чувствительность. Для этого разбавленное масло нанесите на сгиб локтя или за ухо, и если в течение 12–24 часов появится реакция, то использовать масло вам нельзя.

Тёмные круги под глазами — признак болезни?

Круги под глазами сигнализируют о хроническом недосыпе, переутомлении и систематическом стрессе, отметил врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман.

А если синева под глазами сопровождается отёчностью, то есть вероятность проблем с сердечно-сосудистой системой и почками.

По мнению врача-косметолога Кристины Артомоновой, список проблем, скрывающихся за кругами под глазами, куда шире. Помимо названного выше, причина ещё и в:

сердечных патологиях;

нарушениях лимфатической системы (например, оттока лимфы или венозный застой);

гормональных нарушениях.

В том случае если дело не в болезни, можно убрать круги в домашних условиях. Для этого к закрытым глазам положите кухонные ложки, которые пару минут полежали в морозилке. Секрет в том, что этим способом улучшается микроциркуляция — уйдёт отёчность, и синева под глазами станет уже не такой заметной.