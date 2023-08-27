Невероятная: 57-летняя Синди Кроуфорд показала фото без макияжа

Супермодель Синди Кроуфорд давно завершила профессиональную карьеру и сосредоточилась на семье и бизнесе. На днях она отправилась пообедать с сыном, который запечатлел ее без макияжа. Все так же хороша!

Синди Кроуфорд считалась одной из самых ярких и востребованных моделей в мире, ее называли настоящей иконой стиля, а бренды боролись за право сделать знаменитость лицом в своей рекламе. Сейчас звезда сосредоточилась на ведении бизнеса и семье, правда от проекта, который объединил культовых моделей 90-х не отказалась. В компании Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты Кроуфорд позировала для последней обложки журнала Vogue.

Синди признавалась, что не одобряет увлечения пластической хирургией и не использует фотошоп для ретуши снимков, при этом модель выглядит потрясающе даже без макияжа и в простых нарядах. Убедиться в этом можно, взглянув на недавний кадр, который сделал ее 24-летний сын Пресли Уокер Гербер. Отпрыск отправился в компании матери на обед и решил запечатлеть ее в ресторане. Синди без проблем сделала репост снимка, дав возможность своим фанатам еще раз убедиться, что вся ее красота натуральна, а в 57 лет можно быть в отлично форме и без регулярных визитов к пластическим хирургам.