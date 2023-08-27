Как быстро и эффективно избавиться от мешков под глазами

Мешки под глазами появляются по разным причинам. Поэтому важно установить, из-за чего возникают отеки под глазами или возможно это не отеки, а жировые грыжи, от которых невозможно избавиться надолго консервативными методами.

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Итак, для начала необходимо понять, с чем мы имеем дело: с обычной утренней отечностью, которая возникает на фоне недосыпа, неправильного образа жизни, злоупотребления соленым или острым. Также виной отечности может быть малоподвижный образ жизни. Если с отеками вы сталкиваетесь время от времени, нужно отследить первопричину и начать профилактическую борьбу с отеками по утрам: исключить из рациона все неполезное, наладить сон и начать заниматься спортом. Так как нужно понимать, что даже в такой отечности нет ничего хорошего, ведь она способствует растяжению кожи под глазами, и с возрастом это обязательно станет причиной вашего недовольства и возможно обращения к пластическому хирургу.

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С отеками, которые возникают на фоне образа жизни, можно бороться с помощью обычных охлажденных гидрогелевых патчей.

Хуже, если склонность к отекам является наследственной или возникает на фоне тех или иных проблем со здоровьем (почек, печени, сосудов и т. д.). Тогда с отеками бороться гораздо сложнее, так как они возникают с завидной регулярностью и часто становятся предтечей так называемых жировых грыж на нижнем веке, которые являются уже по сути возрастной проблемой.

На начальном этапе с такими отеками можно также бороться с помощью патчей и кремов с противоотечными компонентами (кофеином, пептидами и т. д.). Также для борьбы с отечностью сегодня продаются специальные альгинатные маски, задача которых не только омолаживать периорбитальную зону и бороться с морщинками, но и стимулировать кровообращение в данной области, что позволяет бороться в том числе с отечностью.

Александр Вдовин, пластический хирург

Если вы начинаете замечать, что косметические средства уже не очень хорошо справляются с отечностью в области нижнего века, можно прибегнуть к косметологическим процедурам. Это микротоковая терапия, мезотерапия и, конечно же, лимфодренажный массаж. Массаж и микротоки направлены улучшению микроциркуляции крови и способствуют за счет этого выведению лишней жидкости. Мезотерапевтические коктейли обладают также лимфодренажным эффектом.