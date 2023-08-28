20, 30, 55: выбираем правильный уход для вашего возраста

Beauty-отдел WomanHit.ru побеседовал со специалистами, протестировал бьюти-новинки и готов держать ответ

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20 лет

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Не слушайте тех, кто уверяет, что ухаживать за кожей надо только с того момента, как появятся первые морщины. Уже с 18—20 лет вы должны взять в привычку тщательно очищать кожу и тонизировать, после — увлажнять, а перед выходом на улицу — защищать от ультрафиолета, поскольку уже доказано, что старение на 80% связано именно с UV-лучами. Также в этом возрасте на коже нередко появляются комедоны и прочие высыпания. По последним данным, акне поражает 70 процентов девушек в возрасте до 25 лет. Понятно, что при запущенных случаях нужно решать проблему со специалистом, но и домашний уход никто не отменял. Салициловая кислота вам в помощь!

Особого внимания молодая кожа требует в городских условиях. Плохая экологическая обстановка и стресс — причины вредного окислительного стресса, который и приводит к преждевременному старению кожи.

Именно с окислительными процессами борются средства из линии «Тайна морских антиоксидантов» на основе ледяных арктических водорослей Белого моря. Маннит, полисахариды, биофлавоноиды и ценные микроэлементы, витамины А и Е работают как антиоксиданты и защищают кожу от избытка свободных радикалов, которые повреждают мембраны клеток. В линии 8 средств:

- Крем дневной увлажняющий (отлично увлажняет кожу и может использоваться как основа под макияж);

- Крем для ежедневного ухода с SPF 15 (параллельно еще защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения);

- Крем ночной восстанавливающий (глубоко питает и восстанавливает кожу лица, шеи и декольте, а благодаря легкой текстуре он быстро впитывается);

Крем-лифтинг для век (поможет защитить нежную кожу век от истончения);

Увлажняющие лепестки для нежной кожи под глазами — патчи на тканевой основе с активными компонентами ледяных арктических водорослей (мгновенно преобразят нежную кожу под глазами, уберут отеки и разгладят мелкие морщинки);

Подтягивающие лепестки для нежной кожи под глазами (интенсивно восстанавливают свежесть и упругость нежной уязвимой кожи под глазами);

- Лепестки от отеков для нежной кожи под глазами (возвращают нежной коже под глазами свежесть и эластичность, помогают избавиться от темных кругов и уменьшить припухлости, борются с застойными явлениями в области вокруг глаз);

- Маска-таблетка тканевая «Активный лифтинг» — моментальный подтягивающий эффект без инъекций в удобном формате;

Питательный крем для рук на основе ледяных арктических водорослей (глубоко питает и увлажняет кожу и мгновенно впитывается).

30 лет

В этом возрасте кожа начинает терять коллаген, поэтому очень важно увлажнение. Можно использовать утром и вечером привычный увлажняющий крем, но косметологи советуют добавить сыворотки и концентраты с гиалуроновой кислотой.

Сыворотка Dose of Strength от dr.brandt имеет легкую водно-масляную текстуру, которая быстро впитывается в кожу, позволяя научно обоснованной смеси ингредиентов глубоко увлажнять, защищать ее от агрессивных воздействий окружающей среды день за днем. При этом формула обеспечивает антивозрастные преимущества по восьми показателям: морщины, кожные линии, упругость, увлажнение, гладкость, сияние, текстура кожи и сияние кожи. Размещенная в 100% перерабатываемом стекле и картоне FSC, сыворотка Drop of Strength устойчиво упакована с нулевым количеством избыточных отходов.

35 лет

Для возрастной кожи отлично подходят средства с витамином С. Ведь они помогают бороться с тусклым цветом лица, скрывают следы от акне, осветляют возрастные пятна, а также уменьшают мимические и возрастные морщины.

Универсальный и самый эффективный вариант — использование линейки Age Prevention Elixir C Line. Во всех средствах этой линейки используется витамин С в двух формах и стволовые клетки Альпийской розы, что позволяет составу быть максимально насыщенным и полезным для кожи в летнее время.

Все продукты SKINCOUTURE разработаны под руководством технологов DermaQuest и Circadia (США). В линейке — ряд действенных средств:

- Очищающий гель антиоксидантный для лица с Витамином С

- Крем с Витамином С для лица с 30 лет против фотостарения

- Сыворотка с Витамином С для лица с 30 лет, против фотостарения

55 плюс

Конечно, люди стареют по-разному. Неслучайно ведь научно выделено 4 основных морфотипов старения: мелкоморщинистый, усталый, деформационно-отечный и мускульный. И каждому из этих типов нужен свой уход. Но общее все-таки есть. Во-первых, не стоит полагаться только на кремы и сыворотки, в этом возрасте невозможно обойтись безе аппаратных процедур.

Для домашнего ухода лучше выбирать линейку одного бренда. Не забывайте наносить средства на шею и декольте: именно эти зоны предательски выдают ваш возраст.

Каждое утро начинайте с массажа лица и массажем же заканчивайте свой день. Ну и, конечно, не стоит напоминать, что уход должен быть регулярным.

Mixit представил антивозрастную серию Proto Cosmetic в новом формате. В основе всех продуктов — запатентованный комплекс Recelline, возобновляющий хороший темп регенерации, синтеза коллагена и эластина, работы антиоксидантной системы.

Линейка представлена 4 продуктами: очищающей пенкой, увлажняющим тоником, дневным и ночным кремами.