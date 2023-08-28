Диетолог назвал продукты для продления молодости

Врач-диетолог национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России Наталья Силина рассказала, какие продукты в рационе вызывают старение и как нужно питаться, чтобы сохранить молодость.

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Врач отметила, что наилучшим средством для продления молодости и защиты от хронических заболеваний является сбалансированное и разнообразное питание, а также регулярная физическая активность, полноценный сон и минимизация факторов, вызывающих стресс, сообщают РИА Новости.

Полноценный рацион, по мнению медика, включает в себя злаки и крупы, которые содержат витамины группы В, железо, магний, селен, клетчатку; большое количество сезонных овощей и фруктов, которые содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины C, E и K, магний, калий, клетчатку.

Кроме того, надо регулярно есть рыбу и молочные продукты, так как они содержат аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, витамины группы В, магний, железо и цинк.

Для насыщения организма полезными для здоровья жирами врач рекомендует употреблять оливковое, льняное, кунжутное и подсолнечное масла, орехи, жирные сорта рыбы и авокадо.

Вредными для кожи и общего состояния организма врач назвала продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров. К ним относится промышленное мороженое, сладкие творожки и йогурты, колбаса и сосиски, майонез и кетчуп, жирные сорта мяса. От всего этого придется отказаться, чтобы продлить молодость.