3 ситуации, когда от матовой помады стоит отказаться
Матовая помада может стать прекрасным вариантом как для вечернего мейкапа, так и для выхода в офис. Но далеко не каждая девушка может добиться идеального «лука» с помощью матового средства. В каких случаях матовую помаду лучше заменить на средство с сатиновым финишем или вообще на блеск — об этом мы расскажем в нашем материале.
Сухие губы
Не секрет, что матовое покрытие требует идеальной кожи. Все морщинки, шелушинки и асимметрия будут возведены в квадрат. Если вы знаете, что кожа губ быстро сохнет или же по каким-то причинам в данный момент вы не можете качественно увлажнить губы — такое бывает во время приема некоторых препаратов — от матовой помады стоит отказаться на какое-то время. Также будьте аккуратны, если есть заметная асимметрия — матовая помада в этой ситуации сослужит вам плохую службу.
Тонкие губы
Конечно, тонкие губы не являются абсолютным противопоказанием к использованию матовых помад и блесков, однако стоит учитывать тот факт, что такое средство сделает губы визуально еще меньше. Особенно плохо на тонких губах «работают» темные матовые помады — насыщенный вишневый оттенок придаст вам несколько лет и даже при отличном макияже глаз все внимание окружающих будет приковано к вашим тонким губам, подчеркнутым темной помадой.
Слишком объемные губы
Обратная проблема — матовая помада на слишком больших губах. Как мы уже говорили, сама по себе матовая помада является ярким акцентом на лице, даже если вы используете спокойный оттенок. Для больших губ визажисты рекомендуют сатиновый финиш, глянец и мат в этом случае будут смотреться слишком вызывающе, особенно если мы говорим о дневном макияже.