Когда от матовой помады стоит отказаться

Матовая помада может стать прекрасным вариантом как для вечернего мейкапа, так и для выхода в офис. Но далеко не каждая девушка может добиться идеального «лука» с помощью матового средства. В каких случаях матовую помаду лучше заменить на средство с сатиновым финишем или вообще на блеск — об этом мы расскажем в нашем материале.

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Сухие губы

Не секрет, что матовое покрытие требует идеальной кожи. Все морщинки, шелушинки и асимметрия будут возведены в квадрат. Если вы знаете, что кожа губ быстро сохнет или же по каким-то причинам в данный момент вы не можете качественно увлажнить губы — такое бывает во время приема некоторых препаратов — от матовой помады стоит отказаться на какое-то время. Также будьте аккуратны, если есть заметная асимметрия — матовая помада в этой ситуации сослужит вам плохую службу.

Тонкие губы

Конечно, тонкие губы не являются абсолютным противопоказанием к использованию матовых помад и блесков, однако стоит учитывать тот факт, что такое средство сделает губы визуально еще меньше. Особенно плохо на тонких губах «работают» темные матовые помады — насыщенный вишневый оттенок придаст вам несколько лет и даже при отличном макияже глаз все внимание окружающих будет приковано к вашим тонким губам, подчеркнутым темной помадой.

Слишком объемные губы