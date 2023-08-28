8 идей для «сельского» маникюра — нового тренда осени

Если мысли о домике в деревне греют вашу душу, этот материал для вас. Движение cottagecore идеализирует эстетику сельской жизни в противовес урбанизации. Да и если вам не свойственно заблуждаться насчет жизни за городом, немного пасторального спокойствия не помешает — хотя бы на ногтях.

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Крылья бабочки

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В абстрактном узоре без труда угадывается первоисточник. Главный секрет этого дизайна — прозрачное перламутровое покрытие. Изящно и легко! Важно, чтобы линии были не слишком толстыми, иначе идея потеряет все очарование, без воспетой легкости это уже будет не cottagecore.

Чайный сервиз

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Если домика вдали от суеты у вас пока нет, вдохновляйтесь любимым фарфоровым сервизом или традиционными узорами. Не стоит покрывать ногтевую пластину рисунком полностью: в этом случае дизайн будет выглядеть несколько карикатурно. Зато формат французского маникюра добавит идее изящества и не допустит визуального перегруза.

Розовая аура

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Вездесущее розовое помешательство удачно сочетается с трендом, который получил название аура. С cottagecore этот дизайн объединяет в первую очередь спокойная палитра и уютное настроение. Кто-то увидит в размытых пятнах закат, кто-то рассвет. Как ни крути, это нежно, обаятельно и актуально — по крайней мере, до наступления зимы.

Крупные цветы

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Искали способ носить любимые розовые оттенки и не быть заподозренной в любви к барбикору? Это вариант для вас: цветочный маникюр разом напоминает экзотический куст и ретропринт, который украсил бы интерьер загородного дома не хуже, чем украсит ногти.

Ретроминимализм

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Минималистичный цветочный узор смотрится стильно и изящно дополняет самый яркий и сложный образ. Наивные и радостные рисунки — то что надо в отпускной сезон. Используйте теплые оттенки, словно выгоревшие на летнем солнце, чтобы создать нужную атмосферу.

Жемчужный

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Жемчуг ассоциируется с чистотой и искренностью — имитация элегантного украшения на ногтях всегда смотрится уместно и символизирует стремление к изысканности и простоте.

Герои полей

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Полевые цветы и изображение лесного зверька — верные признаки cottagecore. Кролик в данном случае выступает как персонаж, а не реалистичное животное. Под прозрачным покрытием он похож на бабушкину фарфоровую статуэтку и в сочетании с ромашками создает романтический настрой.

Обои с цитрусами

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