Названы бесполезные процедуры по уходу за кожей

Процедуры по уходу за кожей, которые не принесут никакой пользы, перечислила врач-косметолог Екатерина Анчикова.

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Прежде всего специалист назвала среди бесполезных чистку лица. По мнению Анчиковой, к этой манипуляции следует прибегать только обладательницам проблемного типа кожи.

«Если на лице нет комедонов и акне, делать ее не нужно. Вы получите лишь временный эффект очищения от поверхностных роговых чешуек», – подчеркнула эксперт.

Далее врач назвала такие физиопроцедуры, как микротоковая терапия и фонофорез. LED, инфракрасная терапия, диффузный RF-лифтинг. Данные методики сами по себе улучшают состояние кожи, однако их рекомендуется проходить курсом, который состоит из десяти сеансов минимум.

В список бесполезных процедур Анчикова внесла также инъекционную липосакцию и SMAS-лифтинг. В последнем случае она предложила не вестись на сомнительные акции, которые предлагают клиники. По ее словам, подобная манипуляция не может стоить меньше 20 тысяч рублей.