Названы бесполезные процедуры по уходу за кожей
Процедуры по уходу за кожей, которые не принесут никакой пользы, перечислила врач-косметолог Екатерина Анчикова.
Прежде всего специалист назвала среди бесполезных чистку лица. По мнению Анчиковой, к этой манипуляции следует прибегать только обладательницам проблемного типа кожи.
«Если на лице нет комедонов и акне, делать ее не нужно. Вы получите лишь временный эффект очищения от поверхностных роговых чешуек», – подчеркнула эксперт.
Далее врач назвала такие физиопроцедуры, как микротоковая терапия и фонофорез. LED, инфракрасная терапия, диффузный RF-лифтинг. Данные методики сами по себе улучшают состояние кожи, однако их рекомендуется проходить курсом, который состоит из десяти сеансов минимум.
В список бесполезных процедур Анчикова внесла также инъекционную липосакцию и SMAS-лифтинг. В последнем случае она предложила не вестись на сомнительные акции, которые предлагают клиники. По ее словам, подобная манипуляция не может стоить меньше 20 тысяч рублей.
Еще одна бесполезная вещь – антицеллюлитный крем. Специалист отметила, что компоненты данного средства не в состоянии проникнуть в подкожно-жировую клетчатку и уменьшить жировые отложения. Результата можно добиться, если использовать этот крем параллельно с массажем и другими процедурами, пишет «Лента.ру».