Косметолог рассказала, чем опасны филлеры с маркетплейсов

Медик подчеркнула, что зачастую препараты с маркетплейса не имеют регистрационного заявления, которое выдается Росздравнадзором. Онлайн-продавцы вовсе могут не иметь лицензию на его продажу и реализовывать не оригинальный, а поддельный товар. Опираться в этом случае на отзывы не стоит, возможно, что они будут фейковые.

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Косметолог особенно предостерегла дам, которые хотят вколоть себе филлеры самостоятельно дома. По ее словам, даже специалисту с большим опытом провести процедуру самому себе технически крайне сложно. Самое легкое, чем можно обойтись - асимметрия, бугры и комки. Но возможен и летальный исход. Это может случиться из-за аллергической реакции, которая наступает через несколько минут после введения препарата. В таком случае девушки не смогут даже самостоятельно вызвать себе скорую.

Специалист напомнила, что врач-косметолог учится не меньше 8,5 лет и только потом начинает свою деятельность. Поэтому он может отвечать за красоту и здоровье, пишет "Тульская служба новостей".