«Подтяжка без вмешательства»: шесть основных плюсов фейслифтинга

Фейслифтинг — это общее название для целого ряда процедур нехирургической подтяжки лица. К фейслифтингу часто относят и такую популярную у огромного количества представительниц прекрасного пола процедуру, как массаж лица. Какие у этих процедур неоспоримые плюсы, а кому лучше от них воздержаться, рассказала «Вечерней Москве» эксперт бьюти-бизнеса и наставник в бьюти-индустрии Евгения Конычева.

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Безусловно, массаж лица может быть замечательным инструментом для фейслифтинга, так как он способствует улучшению тонуса кожи и подтяжке лица. Это нехирургический метод коррекции возрастных изменений, который помогает стимулировать кровообращение, укреплять мышцы и улучшать текстуру кожи.

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К очевидным плюсам массажа лица можно отнести:

Улучшение кровообращения

Массаж стимулирует кровообращение, увеличивая поступление кислорода и питательных веществ в кожу лица. Это способствует улучшению цвета и текстуры кожи, а также ее способностей к самовосстановлению.

Укрепление мышц лица

Движения, которые применяются во время массажа, направлены на активацию мышц и подтяжку кожи. Это поможет сделать лицо более контурированным и подтянутым.

Расслабление мышц

В то же время массаж лица может помочь снять напряжение в мышцах лица и шеи. Это особенно полезно для тех, кто испытывает стресс или многие часы проводит за компьютером.

Стимуляция коллагена

Процедура массажа стимулирует выработку коллагена — белка, отвечающего за упругость и тонус кожи.

Уменьшение отечности

Массаж усиливает лимфодренаж. Мягкие движения массажа способствуют оттоку лишней жидкости из тканей, что может сделать лицо более скульптурным и менее отечным.

Повышение эффективности остальных продуктов ухода за кожей

Массаж позволяет улучшить проникновение активных ингредиентов из уходовых средств в кожу. Он может помочь усвоению сывороток, кремов и масок, что дополняет и усиливает их действие.

Как и у любой другой процедуры, у фейслифтинга с помощью массажа есть свои противопоказания: например, акне и наличие воспалительных узелков на лице. Повышенная температура тела, раздражение кожи в области проведения массажа, местные аллергические реакции, индивидуальная чувствительность кожи также могут стать противопоказанием к проведению массажа.

Помимо этого, прибегать к массажу не рекомендуется тем, кто предпочитает инъекционные омолаживающие процедуры, такие как ботулинотерапия и аугментация филлерами, так как фейслифтинг может сократить срок действия препаратов.

К минусам процедуры массажа лица можно отнести то, что результаты массажа могут быть незначительными и временными.