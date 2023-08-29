Раскрыты простые способы замедлить старение кожи

Косметолог и создательница бренда Base Skncare Эми (фамилия не раскрывается) назвала простые способы замедлить старение кожи. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

© Lenta.ru

В первую очередь специалистка призвала перестать смотреть на экран смартфона сверху вниз. По ее словам, данное положение головы приводит к появлению морщин и провисанию кожи.

«Вместо этого держите телефон на уровне глаз, и ваша кожа останется подтянутой и молодой», — объяснила она.

Сон на боку также влияет на состояние кожи, ослабляя тонус мышц лица. В связи с этим Эми предложила приучить себя спать на спине. Вдобавок она напомнила об использовании сыворотки перед сном.