Спейслифтинг — тренд 2023 года

Даже морщинки не портят внешний вид так, как потеря тонуса, упругости кожи, поплывший овал лица. Однажды даже самые инновационные косметологические процедуры уже перестают быть эффективными — «угол молодости» теряется, появляются заломы и второй подбородок. Для таких возрастных изменений нужна более серьезная тактика. Вернуть эстетическое восприятие, добиться яркого anti-age эффекта можно с помощью спейслифтинга. О его преимуществах рассказывает пластический хирург Александр Катков.

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Настоящий прорыв в эстетической медицине в 1976 году совершили пластические хирурги Владимир Митц и Мартин Пейрони. Проводя анатомические наблюдения, они пришли к выводу, что «следы» возраста ярче проявляются в тот момент, когда начинают происходить изменения в подкожно-мышечной апоневротической системе, так называемом smas-слое (глубинном слое мягких тканей). Неизбежное ухудшение качества коллагеновых и эластиновых волокон приводит к тому, что соединительные ткани перестают сопротивляться естественной гравитации и провисают.

Хирурги стали работать с этим слоем, шаг за шагом достигали более серьезных, качественных, а главное долгосрочных успехов в омоложении. Но оставались проблемы, которые все-таки отражались на результате не так, как было задумано. Новая страница была открыта хирургом Брайаном Мендельсоном: его инновационная методика получила название «спейслифтинг» или «подтяжка Мендельсона».

В чем уникальность?

Проводя глубокий анатомический анализ, Мендельсон выделил несколько точечных пространств «спейсов» (от англ. «spase» — пространство), отличающихся своей спецификой и темпом старения:

пространство в области щек и скул,

область нижней трети носогубных складок и уголков рта,

пространство в области носогубных морщин, слезные борозды и область «брылей».

Индивидуальные особенности в ответе за то, как каждая из этих зон теряет свою молодость. Например, одному типу лица будут присущи глубокие заломы, другому — излишнее провисание мягких тканей и второй подбородок. Конечно, все это начинает проявляться после 35 лет, когда происходит естественное ослабление мышц и связок — до этого времени коллаген и эластин сохраняют свою способность работать, пусть и не так хорошо, как в 30 лет. Спейслифтинг позволяет эффективно продлевать молодость: хирург работает в нужных пространствах, возвращая лицу четкие молодые контуры.

Кому подходит?

Спейслифтинг показан всем, у кого наблюдается сниженный тонус мягких тканей нижней части лица, избыток жировых отложений в области шеи и подбородка, брыли, скуловые мешки, глубокие заломы в области носа и губ, общее ослабленное состояние тонуса мягких тканей, отекшее лицо, выдающее возраст, «уставший» вид лица, отсутствие упругости и сияния.

Важные детали

Спейслифтинг считается хирургическим, но все же малотравматичным методом вмешательства. Хирург осуществляет доступ к пространствам через небольшие области в волосистой части головы и за ушным козелком. Эти места позволят впоследствии скрыть все следы операции.

Дальнейшие действия заключаются в том, чтобы восстановить анатомическую структуру лица, характерную для молодого возраста. Для этого образовавшиеся пространства устраняются, ушиваются и фиксируются специальными швами. Накладываются они исключительно в зоне выбранного пространства, обеспечивая силу натяжения в месте провисания и надежную фиксацию. Способ наложения швов тоже уникальный — каждая связка деликатно восстанавливается хирургом, и благодаря этому мимика у пациента остается естественной.

Преимущества спейслифтинга

Методика считается максимально мягкой, бескровной: операция проходит вне области крупных сосудов и нервов, отслойка кожи — минимальная.

Ювелирные мини-разрезы делают процесс реабилитации достаточно легким, с минимальным количеством отеков, синяков. Примерно через полторы-две недели, в зависимости от индивидуальных особенностей, пациент может вернуться к привычному образу жизни.

В отличие от обычного лифтинга, швы накладываются в области пространства, а не за край лоскута. Благодаря этому происходит восстановление анатомических структур лица, свойственных молодому возрасту, без перетянутости тканей.

От обычного лифтинга, спейслифтинг выгодно отличается тем, что результат от операции удерживается длительное время. А главное — возрастные изменения будут протекать гораздо медленнее.