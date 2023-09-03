Что использовали для ухода за волосами в древности

В эпоху современных средств ухода за волосами сложно представить, что женщины в древности также заботились о своих локонах. Конечно, в то время не существовало современных косметических препаратов, но это не мешало им находить интересные способы сохранить здоровье и красоту волос. "Рамблер" расскажет, чем древние цивилизации заменяли привычные нам шампуни и бальзамы.

© П. А. Десятов

Далеко на Востоке, арабы, обладая изысканным вкусом и богатой культурной историей, использовали благовония и масла растительного происхождения. Вместо традиционных шампуней они мыли свои волосы смесью пепла и воды.

Перемещаясь на юг, в Индонезию, обнаруживаем еще один необычный метод. Здесь голову мыли смесью пепла от рисовой соломы и шелухи, предварительно взбитыми с водой в пену. Этот способ оставлял волосы сухими, но зато заботился о здоровье кожи головы. Для восстановления блеска волос использовалось кокосовое масло, которое до сих пор является важным компонентом натуральных средств для волос.

Древние египтяне, всегда стремившиеся к совершенству, применяли пастообразную смесь из глины и золы. Это средство напоминало современные шампуни, но оно было крайне дорогостоящим и использовалось главным образом знатными особами.

Индусы выбирали более нежный способ – они поливали свои волосы кокосовым молоком, смешанным с черным перцем. Это странное сочетание обеспечивало не только чистоту волос, но и их здоровье.

Забегая в Среднюю Азию, выясняется, что здесь кисломолочные продукты, такие как айран (кефир), служили средствами для ухода за волосами. Подобное использование молочных продуктов сейчас тоже актуально для некоторых женщин.