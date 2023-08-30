Хирург назвал лучший метод подтяжки лица

Существует два вида подтяжки лица – хирургический и безоперационный. Среди нехирургических методов особой популярностью пользуются аппаратный, нитевой и RF-лифтинг, а также лазерная шлифовка.

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Но пластический хирург Владимир Плахотин считает, что по возможности лучше выбрать скальпель. В беседе с «ФедералПресс» врач объяснил причины.

«Из аппаратных методов наиболее популярной является Альтера-терапия – ультразвуковая подтяжка. Но как таковой подтяжки там нет, а вместо этого идет уплотнение мягких тканей лица. Я считаю, что этот вариант подтяжки плохой, потому что подкожно-жировая клетчатка просто прожигается и лишается влаги», – пояснил врач.

Есть нитевой лифтинг – в лицо вставляют нити АПТОС и корректируют ими некоторые зоны. Этим методом может быть сделана подтяжка надбровной области, средней трети, щек, скул, подбородка. Но существенный минус заключается в том, что через несколько месяцев за счет мимики нити прорезают мягкие ткани, отметил Плахотин.

Из нехирургических популярен и RF-лифтинг – терапия возрастных изменений, основанная на радиоволновом методе разогрева глубоких слоев кожи под эпидермисом (поверхностным слоем). А также есть лазерная шлифовка – фракционный термолифтинг. Он тоже каким-то образом якобы подтягивает кожу. Но основной смысл подтяжки состоит в том, чтобы расслоить мягкие ткани.

Человеческое лицо представляет собой некую луковицу с множеством слоев, которые нужно передвинуть относительно друг друга.