Акне: все, что нужно знать об уходе за кожей

Проблемная кожа является частой причиной низкой самооценки у женщин всех возрастов. Сложно представить человека, который хотя бы раз в жизни не столкнулся с высыпаниями. Чёрные точки, жирный блеск и расширенные поры — это индивидуальные особенности, которые подрывают уверенность в себе и вызывают стресс. А ведь каждая девушка мечтает о здоровой и красивой коже лица!

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Неправильный уход за чувствительной кожей с акне может ухудшить её состояние и привести к не самым приятным последствиям. Поэтому бывает так, что добиться желаемого результата не удаётся, несмотря на процедуры чистки лица, пилинги и т. д.

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Тем не менее победить акне можно! Как? Своим экспертным мнением с нами поделилась Анастасия Семёнова — основатель бренда натуральной косметики SmoRodina и эксперт в области натуральной косметики.

Правильное очищение

Чтобы ускорить процесс оздоровления кожи и прийти к заветному и устойчивому результату, важно придерживаться некоторых правил. Одно из них — это правильный домашний уход.

Проблемная кожа, склонная к воспалениям, нуждается в тщательном очищении, ведь за день на ней скапливается грязь, бактерии, омертвевшие клетки, кожное сало. Поэтому при подборе средств для домашнего ухода в первую очередь необходимо позаботиться о правильном очищении, которое должно быть мягким и не нарушать барьерную функцию кожи.

Лучше использовать тёплую воду (горячая вода может оказывать на кожу стрессовое воздействие) и выбирать продукты, специально разработанные для кожи с акне. Попробуйте энзимную пудру для проблемной кожи, которая имеет в своём составе мягкий ПАВ и активы цинка и салициловой кислоты против жирности и высыпаний. Эти ингредиенты имеют доказанную эффективность и входят в международные стандарты лечения акне во всех странах мира.

Увлажнение — даже жирной кожи

Так как обезвоженная, склонная к акне, кожа часто блестит, многие принимают этот блеск за излишнюю жирность и совершают ошибку: протирают лицо спиртовыми тониками и средствами с обезжиривающим действием. В результате блеск лишь усиливается, появляются прыщи и комедоны. Увлажнение необходимо даже очень жирной коже. Водный баланс надо восстановить обязательно. Это могут быть кремы, сыворотки, тонеры, которые эффективно восстанавливают гидролипидный баланс, выравнивают pН и оживляют каждую клетку. Ищите в составах такие активы как салициловые и азелаиновые кислоты, цинк, экстракт уснеи — это ингредиенты, которые борются с факторами появления акне.

Защита от УФ-лучей

Нанесение SPF-защиты — важный шаг, о котором нужно помнить круглый год. Появление воспалений может приводить к нарушению пигментации при активном воздействии солнца, а препараты от акне могут сделать проблемную кожу ещё более чувствительной к ультрафиолетовым лучам. Специально под потребности такой кожи разработаны санскрины нового поколения с высокой степенью защиты. Выбирайте нелипкие, некомедогенные текстуры кремов и спреев, которые содержат экстракты, успокаивающие кожу.

Маски для лица

Поддержать и усилить результат можно с помощью альгинатной маски для проблемной кожи, которая заживляет воспаления, увлажняет, выравнивает кожу и сужает поры. Такую маску рекомендуется делать регулярно, т. к. она отлично поддерживает уровень влаги, сужает поры и подсушивает воспалительные элементы.

Если раньше такие средства для домашнего ухода нужно было искать, то сегодня они доступны каждому.

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