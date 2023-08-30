Фейсбилдинг: для кого создаются курсы по омоложению лица

Фейсбилдинг — это популярная гимнастика для лица, направленная на сохранение молодости. Метод естественного омоложения имеет как сторонников, так и противников. Стоит ли к нему прибегать? «Клопс» собрал мнения «за» и «против».

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Мнение «За»

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Тренер по фейсбилдингу Екатерина точно не пожалела, что однажды обратилась к гимнастике для лица. Она рассказала «Клопс», что её к этому подтолкнуло.

«Я пришла к фейсбилдингу в 46 лет, была тренером по фитнесу, и стала искать способы по омоложению. Делала филеры, нити, ботокс. У меня на это ушло два года, пока я не поняла, что это неправильный путь, и не обратилась в школу по обучению лицевой гимнастике. Когда я впервые прибегла к уколам Botox , мне исполнилось 43 года и обошлось всё без последствий (мне повезло, пользовалась услугами неплохого косметолога), а вот у приятельниц и веки опускались, и лицевая асимметрия возникала. Но вот когда я поставила себе нити, это был ужас — у меня нижняя треть лица собралась в гармошку и я месяц переживала. В итоге настояла, чтобы нити удалили, а до этого меня безуспешно пытались «лечить» микротоками…» — рассказала Екатерина «Клопс».

Негативный опыт направил Екатерину на путь поиска естественных способов поддержать молодость. По её словам, агрессивные косметологические процедуры, скорее всего, окажут негативный эффект на кожу лица, а вот по поводу фейсбилдинга можно не беспокоиться.

«Я стала изучать физиологические последствия искусственного омоложения, и стало понятно, что обязательно будут побочные эффекты, а потрясающий результат — вряд ли. Лучше, чем собственная работа мышц, ничего не может быть. Мы на тренировках не делаем ровно ничего, что могло бы навредить. Вот если человек нахватался каких-то приёмов в интернете и делает их, не соблюдая техники и правил выполнения упражнений, то можно получить новые морщины. Когда всё происходит под руководством тренера, такой эффект исключается», — говорит тренер по фэйсбилдингу.

По её словам, упражнения для лица 18-летней девушки будет сильно отличаться от того, что требуется женщине постарше. Екатерина добавляет также, что, придя к фейсбилдингу в 45, можно однозначно выглядеть лучше, но, конечно же, не как в 20. Остановить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, сгладить возрастные и мимические изменения.

«С 18 лет заниматься стоит, вы никаким образом себе не навредите, только укрепите мышцы. Это будет прекрасной профилактикой старения. Тем, кто постарше, можно скорректировать уже образовавшиеся морщинки и потерю тонуса лицевых тканей. В случае правильного подхода, вы будете улучшать функцию мышц. Занимаясь фейсбилдингом, вы приведёте мышцы лица в нормальный тонус, укрепите их и тогда они смогут лучше сопротивляться вредным мимическим привычкам и гравитации», — говорит тренер Екатерина.

Она также уверена, что главное в вопросе лицевой гимнастики — грамотный подход. С хорошим тренером не стоит бояться напрягать лицо, делать упражнения.

«Фейсбилдинг — это всегда комплексный подход, если вы делаете гимнастику для конкретных мышц, то обязательно идёт и расслабление, как стрейчинг после фитнеса. Сначала вы укрепляете любую мышцу тела, а в конце тренировки должны её вытянуть и расслабить. Так мышца будет находиться в нормальном тонусе. Такой же подход должен быть к лицевым мышцам — грамотный», — говорит Екатерина.

Мнение «Против»

Врачебное сообщество придерживается однозначного мнения по поводу методик омоложения с помощью упражнений. Профессиональный врач-косметолог Юлия Наймушина считает: курсы «прокачки лица» — пустая трата денег и времени. По её мнению, лицо нужно расслаблять, а не качать и «строить». Если хочется радикальных изменений, лучше задуматься об уколах ботулотоксина.

«Для меня фейсбилдинг, как для человека, который знает хорошо анатомию, полный бред. Мы и так по жизни очень много улыбаемся, смеемся. У нас задействована мышца смеха, мышца гордецов, которая межбровье сдвигает. Мы и так накачиваем эти мышцы», — считает Юлия.

Она считает, что женщинам в возрасте исправить существенные недостатки лица может только пластический хирург, поскольку процесс старения не зависит от тонуса мышц. На него влияют генетика, изменения подкожно-жировой клетчатки, связок и лицевого скелета.

«Если все жировые пакеты уже пошли вниз, как тренеры лицевой гимнастики пытаются вернуть их на место за счёт фейсбилдинга? Сейчас доступно введение филеров не только надкостно, чтобы восполнить недостающие моменты на лице, там идёт процесс восстановления самого черепа. Раньше процесс старения начинался с 25 лет, сейчас он стартует в 20 лет. Уже нужно класть диффузные препараты подкостно, это реконструктивная контурная пластика. Какой массаж, к примеру, в 50 лет, какие масочки?» — говорит врач.

От отёков, если они присутствуют, помогает специальный массаж. И никакой фейсбилдинг не поможет, если есть проблемы со здоровьем, уверяет Юлия Наймушина.

«Если есть отёки, нужно делать лимфодренажный массаж. Никакой фейсбилдинг не уберет отёки больше чем на час. К тому же в этом случае нужно задействовать всё тело. Причина отёков — проблема с сосудами и лимфой. Если отёк есть, эффекта и от этой процедуры хватит на сутки», — говорит врач.