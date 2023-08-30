Как справиться с выпирающим животом без помощи хирурга

Каждая женщина мечтает быть стройной и подтянутой, но часто на нашем пути возникает он — выпирающий живот. От него не застрахован никто: даже самые худые и спортивные, потому что причин существует множество — неправильное питание, недостаток физической активности, стресс, гормональные сбои. Важно понимать, что в большинстве случаев эту проблему можно решить и добиться хороших результатов без хирургической помощи. Автор метода Остеогимнастика Наталья Соколова, расскажет о том, как справиться с выпирающим животом.

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Причины выпирающего живота

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«Женский животик» — одна из самых распространенных проблем у женщин. Эволюционно так сложилось, что в этой зоне накапливается жировая прослойка, необходимая для вынашивания и рождения ребенка. Дополнительный объем добавляют нарушения гормонального фона, образ жизни и генетика.

К основным причинам также относятся:

Неправильное питание. Переедание, употребление большого количества высококалорийных и низко питательных продуктов, а также быстрых углеводов, жиров и сахара приводит к накоплению лишних калорий в организме. Избыток этих калорий преобразуется в жир, который чаще всего оседает в области живота.

Сидячий образ жизни. Недостаток физической активности приводит к снижению обмена веществ и мышечной массы, что замедляет сжигание калорий. Это может приводить к накоплению жира во всем теле, в том числе в нижней трети.

Нарушения осанки. Позвоночник имеет естественные изгибы — кифоз (шейный отдел) и лордоз (поясничный отдел). Они необходимы для амортизации во время ходьбы. В норме изгиб в области поясницы должен составлять 3-5 см, если он больше — имеет место гиперлордоз. При нем спазмируются мышцы спины, а мышцы живота растягиваются. Прогиб вперед сдвигает внутренние органы, а они давят на внешнюю брюшную стенку. Итог — выпирающий живот.

Слабость глубоких мышц — поперечной мышцы живота и тазовой диафрагмы. Эти мышцы отвечают за поддержание органов на своих местах. Их тонус снижается из-за нарушения циклов дыхание. В норме поперечная мышца и тазовая диафрагма работают согласовано: на вдохе опускается диафрагма, мышцы расслабляются, на выдохе — мышцы тазового дна и живота подтягиваются, диафрагма опускается. Если живот не участвует в цикле дыхания, внутренние органы могут сместится и опуститься ниже, что приводит к округлению живота.

Гормональные изменения. У женщин в климактерической фазе снижается выработка некоторых гормонов — эстрогена и прогестерона, это приводит к накоплению жировых тканей в области живота. Также нарушение работы щитовидной железы напрямую влияет на увеличение объемов. Нарушение работы щитовидной железы приводит к снижению липолиза и нарушению расщепления липидов (жиров).

Недостаток сна и хронический стресс провоцируют выработку кортизола. Кортизол вызывает устойчивость к инсулину. В итоге сахар и углеводы попадают не в печень, а сразу в кровь, а после в жировую массу. Поэтому повышенный уровень кортизола может способствовать увеличению живота и спровоцировать абдоминальное ожирение.

Отеки. Самая частая причина задержки жидкости в области живота у женщин — предменструальный синдром. Отечность появляется из-за изменения уровня гормонов. Среди других причин могут быть: сердечная недостаточность или заболевания почек. Они могут привести к задержке жидкости в организме, вызывать отечность и, соответственно, округление живота.

Генетика. Некоторые люди могут быть более подвержены накоплению жира в области живота из-за генетических предрасположенностей. Инсулинорезистентность, гиперлордоз, заболевания щитовидной железы, надпочечников и других систем могут передаваться по наследству.

Среди других факторов выделяют вредные привычки.

Как определить причину выпирающего живота?

Найти причину округлого живота непросто, ведь проблема может быть результатом комбинации нескольких факторов. Однако, есть несколько шагов, которые помогут понять, почему живот выпирает:

1. Обратите внимание на свой рацион

Ведение пищевого дневника поможет отслеживать, что и сколько вы едите в течение дня. Записывайте все употребляемые продукты и напитки, а также размеры порций. Обратите внимание на количество потребляемых калорий, жиров, углеводов и соли.

Еще один триггер для выпирания живота — пищевая аллергия. Из-за непереносимости продуктов у вас может возникать отек в брюшной области, диарея и вздутие. Пищевой дневник поможет обнаружить и эту проблему.

2. Обратите внимание на осанку

Неправильное положение тела — частая причина выпирающего живота. Например, вы округляете плечи вперед, чувствуете спазм в области диафрагмы, появляется чрезмерный прогиб в области поясницы. Чтобы убрать живот, нужно поработать над осанкой и балансированием тела.

3. Выявите факторы стресса

Стресс может оказывать влияние на образ жизни и пищевое поведение. Например, когда вы сталкиваетесь с трудностями в своей жизни, нервы и гормональные сигналы запускают работу надпочечников, что приводит к выбросу адреналина, кортизола и других гормонов. Таким образом, в брюшной полости образуется жир, который приводит к увеличению живота. А хронический стресс заставляет вас потреблять больше пищи, что может привести к абдоминальному ожирению.

Чтобы обнаружить проблему, нужно сдать кровь на кортизол. Если при нормальном весе и нормальной клеточной массе процент жира избыточен, а соотношение талии и бедер увеличено, то дело в кортизоле.

Как справиться с округлившимся животом?

Выпирающий живот — комплексная проблема, поэтому для ее решения эффективна комбинация нескольких методов, которые помогут сбалансировать организм на уровне физического и гормонального состояния, а также мышечной массы.

Начать можно со сбалансированного питания, богатого овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и белками. Избегайте переедания, уменьшите потребление соли и ограничьте простые углеводы и жирные продукты. Даже если ваша проблема не в питании, здоровая пища и правильный рацион никому не повредят.

Следите за своей осанкой и старайтесь правильно сидеть и стоять, чтобы минимизировать давление на стенку живота.

Особое внимание следует уделить общему здоровью, уровню стресса и качеству сна. Сокращение стрессовых факторов и достаточное время для отдыха и восстановления помогут поддерживать оптимальное состояние организма.

Закрепить результат и ускорить процесс избавления от животика помогут правильные физические упражнения, направленные на снятие спазмов и тренировку глубоких мышц. К таким упражнениям можно отнести: классический пилатес, йогу, остеогимнастику и другие виды физической нагрузки, помогающие повысить пластичность, увеличить растяжку, вернуть мышцы, связки и костные структуры в естественное положение.

Дополнительным источником пользы может стать регулярный массаж живота — он улучшает кровообращение и уменьшает отечность.

Важно понимать, что каждый организм уникален, и результаты могут различаться в зависимости от физиологии, образа жизни и других факторов. Если у вас есть серьезные опасения или заболевания, связанные с пищеварительной системой, рекомендуется обратиться к врачу. Он сможет дать профессиональные рекомендации и обеспечить индивидуальный подход к решению проблемы.